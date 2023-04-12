Hakkari’nin Şemdinli ilçesi nüfusuna kayıtlı hayırsever iş adamı Sabri Baran Özel’in kurduğu dernek tarafından dar gelirli 4 bin 350 aileye gıda yardımı yapıldı.

Şemdinlili iş adamı tarafından kurulan dernek, Ramazan ayında da faaliyetlerine devam ediyor. Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın da destekleri ile tespit edilen dar gelirli ailelere dernek tarafından hazırlanan gıda kolileri dağıtıldı.

Dernek Başkanı Muzaffer Akdeniz, Ramazan ayı vesilesiyle dernek olarak daha önce tespit ettikleri dar gelirli vatandaşlara gıda kolisi dağıttıklarını söyleyerek, “Şemdinli ve köylerinde Ramazan ayı başında bin 500 koli yardım dağıttık. Şimdi de bin 350 aileye yardım kolisi dağıttık. Aynı şekilde Yüksekova ilçesinde de bin 500 yardım kolisi dağıttık” dedi.