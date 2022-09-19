Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ’19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ’19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Şemdinli’de ’19 Eylül Gaziler Günü’ programı nedeniyle çelenk sunma törene ilçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir  Saklı ve ilçe protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Karbeyaz curlıngte fırtına gibi esti Karbeyaz curlıngte fırtına gibi esti

Törenin akabinde Kaymakam Taşgın ve beraberindekiler Şemdinli ilçesinde bulunan gazi ve şehit ailelerini ziyaret ederek ailelerinin taleplerini dinledi.