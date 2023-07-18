Hakkari’nin Şemdinli Devlet Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülce Güngör tarafından ilk defa katarakt operasyonu yapıldı.

Şemdinli Devlet Hastanesine müracaat eden 42 yaşındaki Basriye Budak isimli hastada, tıp dilinde arka subkapsüler skleroz denilen katarakt tipi tespit edildi. Ameliyat öncesi görmesi yüzde 20 olan hastanın görme düzeyi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülce Güngör tarafından yapılan başarılı operasyonla yüzde 90’a çıktı.

İlçede ilk defa yapılan katarakt ameliyatıyla ilgili bilgi veren Op. Dr. Güngör, "Halkımıza çare olabilmek adına, ilçemizin ilk katarakt ameliyatını başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Fakoemülsifikasyon adını verdiğimiz, dünya standartlarında da tercih edilen son teknoloji ürünü yöntemle saydamlığını yitirmiş olan göz merceğini alıyor ve yerine akrilik/silikon içerikli lens yerleştiriyoruz. Bu sayede hastanın görme yetisini geri kazandırmayı amaçlıyoruz. Katarakt cerrahisi dikkat gerektiren, özellikli cihaz ve malzemeler açısından da yüksek maliyetli bir ameliyat. Bu ameliyatı Şemdinli’de yapmamızı mümkün kılan tüm ameliyathane personelimize, hastane yönetimimize, ayrıca Hakkâri İl Sağlık Müdürlüğüne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Artık hastalarımız katarakt ameliyatı olmak için başka il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacak" dedi.