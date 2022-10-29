Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Şemdinli ilçesinde ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ kutlamaları çerçevesinde Şemdinli Kaymakamlığı tarafından organize edilen ‘Fener alayı’ yürüyüşü yapıldı. girişinde başlayan kortej yürüyüşü yüzlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Caddesine kadar devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, bu topraklarda bu kadar anlamlı ve güzel bir yürüyüşün yapılması vatandaşların bu ülkeye ne kadar sevdalı olduğunun nişanesi olduğunu ifade etti. Yapılan konuşmanın ardından program sona erdi.