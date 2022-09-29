Hakkari’nin Şemdinli Belediye tarafından hazırlanan projeyle Ayrılık Deresi ıslah çalışması devam ediyor.

Hakkari’nin Şemdinli Belediye tarafından hazırlanan projeyle Ayrılık Deresi ıslah çalışması devam ediyor.

Şemdinli Belediye tarafından hazırlanan projeyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan Ayrılık Deresi ıslah çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tahir Saklı, “Girişimlerimiz sonucu Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan Ayrılık Deresi ıslah çalışmaları devam ediyor. Halka hizmet Hakka hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolda, projelerimizi bir bir tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Projelerimizden bir tanesi olan ve DSİ tarafından yapımına başlanan Ayrılık Deresi ıslah çalışmaları devam ediyor. Başkan Yardımcımız Zeki Ercan ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldık. Bu yıl inşallah bitirmeyi hedefliyoruz. Şemdinli halkına hayırlı olsun” diledi.