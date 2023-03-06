Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, AFAD işbirliği ile ’Farkındalık Eğitimi’ semineri düzenledi.

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, AFAD işbirliği ile ’Farkındalık Eğitimi’ semineri düzenledi.

Şemdinli Belediyesi, Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği ile vatandaşlara yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Belediye konferans salonunda düzenlenen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Hakkari AFAD Müdürlüğü işbirliği ile farkındalık eğitimi düzenlediklerini belirterek, “Oldukça verimli geçti. Sağ olsunlar vatandaşlarımızda duyarlılık gösterip katılım sağladılar. Şemdinli Belediyesi olarak Hakkari AFAD Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile vatandaşlarımıza yönelik seminerler vereceğiz. Belediyemize şu ana kadar yaklaşık 250 gönüllü başvuruda bulunmuş. Başvurular devam ediyor. Başvuru yapan bütün gönüllülere eğitimler vereceğiz. Eğitimlerin sonunda da sertifika ve belge vereceğiz. Malumunuz ülkemizi yasa boğan bir deprem yaşandı” dedi.