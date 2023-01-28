Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, zorlu kış mevsiminde üşümemeleri için sokak hayvanlarına barınak yaptı.

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, zorlu kış mevsiminde üşümemeleri için sokak hayvanlarına barınak yaptı.

Moda Mahallesi Pesan bölgesindeki sokak hayvanlarının kışın zorlu şartlarından fazla etkilenmemeleri için barınak yaptıklarını ifade eden Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Mevsimin bu soğuk günlerinde sahipsiz sokak hayvanları için kendi imkanlarımız dahilinde barınma kulübeleri yaptık. Bunun yanında hayvansever dostlarımızın sayesinde, sokak hayvanları için rutin besleme çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor" dedi.

Şemdinli Belediyesi veteriner hekimleri tarafından sokak hayvanlarının günlük bakım ve beslenmelerinin yapıldığını belirten Saklı, "Unutmayalım ki her hayvan Allah’ın eseridir ve insanoğluna bir emanettir" ifadelerine yer verdi.