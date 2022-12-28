Denizli’nin Buldan ilçesinde tarihi konaklarıyla ünlü Hamamboğazı Sokağı, sema gösterilerine sahne oldu.

Denizli’nin Buldan ilçesinde tarihi konaklarıyla ünlü Hamamboğazı Sokağı, sema gösterilerine sahne oldu.

Buldan ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’ndeki tarihi konaklarıyla ünlü Hamamboğazı Sokağı semazenlerin ilgi odağı oldu. Katıldıkları bir etkinlikten Manisa’ya dönmekte olan semazen grubu, gezmek amacıyla mola verdikleri Buldan’ın Hamamboğazı Sokağındaki tarihi mekanlardan etkilendi. Güzelliğiyle büyüleyen tarihi mekanların bulunduğu sokak, sema gösterilerine sahne oldu. Sema gösterilerini ilgiyle izleyen vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, tarihi sokak ise doğal bir sahne oldu.