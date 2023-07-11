Vatandaşların yaz aylarının gelmesiyle beraber piknikte çay yaparken kullandığı semaverlere ilgisi azalırken, semaver satıcıları yaz sezonundaki işlerinden umutsuz olduklarını belirtti.

Eskişehir’de havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerde piknik mevsimi açıldı. Mangal, semaver ve soba gibi piknik malzemeleri satan esnaf, havaların ısınmasını fırsat bilerek çeşitli ebatlardaki semaverleri satışa sunmaya başladı. Piknik yaparken vatandaşlar tarafından kullanılan araçlardan olan semaverlere ise ilgi bu yıl beklenen düzeyde olmadı. Geçtiğimiz yıllarda 100 liradan satılan semaverlerin fiyatı bu yıl 250 ila 750 lira arasında değişiyor. Semaver satıcısı esnafı, vatandaşların fiyatlar nedeniyle semaverlere ilgi göstermediğini ifade ederek, yaz dönemi boyunca satışlardan umutsuz olduklarını dile getirdi.

“Maliyetlerin artmasından dolayı semaverlere rağbet gösterilmiyor”

Eskişehir’de çocuk yaştan itibaren semaver işinde olan Gökhan Duru, geçtiğimiz sezonlara göre bu yaz semaverlere ilginin azaldığını belirtti. Semaverin ana maddesi olan bakırın ve kalayın maliyetinin artmasından dolayı semaver fiyatlarında da artış yaşandığını ifade eden Duru, “Semaverlere geçtiğimiz senelerde ilgi yoğundu ama bazı maliyetlerin artmasından dolayı fiyatları yükseldi. Haliyle bunlar da satışları etkiliyor. Vatandaş bu sezon semaverlere rağbet göstermiyor. Bahçeli veya müstakil evi olanlar almaya çalışıyor. Günümüzde bahçeli ev fazla kalmadığından satışlar düşük seviyede oluyor. 4, 7, 10 ve 12 litrelik semaver çeşitlerimiz var. Tek musluk ve çift musluk olarak semaverlerimiz mevcut. Birkaç sene öncesine kadar 100-120 lira civarında olan semaverlerin fiyatı şimdi 250 liradan başlıyor. Fiyatları son aylarda yükselen semaverlerin 250 ila 700 lira arasında. Semaver kullanışlı bir alet. Yaz ayları gelince semaverlerimizi hazırladık. Semaver keyfi yapmak için vatandaşların müstakil ya da geniş bahçeli bir eve sahip olması gerekiyor. Dumanı çıktığı için apartman dairelerinde yaşayan vatandaşların kullanmasını pek tercih etmiyoruz. Ama isteyenler yine alacaktır. Yaz döneminde satışlardan açıkçası pek beklentimiz yok” şeklinde konuştu.