Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yılı dolayısıyla Kayseri 100. Yıl Cumhuriyet Platformu bir dizi etkinlikler düzenleyecek.

Kayseri 100. Yıl Cumhuriyet Platformu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyerek, cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla düzenleyecekleri etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu. Platform adına konuşan Sema Karaoğlu, "Bir hafta sonra 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız. Yüreğimizde derin bir sevgi, saygı ve şükran duygusu var. Bu Cumhuriyet, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin eseridir. Bu Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletine armağanıdır. Bize miras bırakılan bu Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda hürriyet, eşitlik ve adalet üzerine kurulu bir yaşam felsefesidir. Bu Cumhuriyet özgür düşünce, bilim, sanat ve kadın haklarıyla şekillenen bir medeniyet projesidir. Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kadınların, toplumda hak ettiği yeri almasını savunmuş, eğitim, sağlık ve çalışma hayatında kadınları güçlendirecek adımlar atmıştır. Bu mirası yaşatmak için bizler de bugün, maalesef koruyamadığımız kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı korumak, kollamak, toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta güçlendirmek zorundayız." ifadelerini kullandı

Dr. Sema Karaoğlu, "Bugün, Cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını dönemin şartlarını unutmadan yeniden hatırlamalı, nereden nereye geldiğimizi iyi görmeli ve geleceğimize daha güçlü adımlarla yürüme zorunda olduğumuzun farkında olmalıyız. Bu yolculuğumuzda Anayasamızın ilk dört maddesi, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatıdır. Bu ilkeler, milletimizin birliğinin ve beraberliğinin temel taşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliği hiçbir zaman değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Bizler, bu maddelerle birlikte Cumhuriyetin kuruluş felsefesini her daim korumakla mükellefiz. Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözleri Cumhuriyetimizin ne denli sağlam temeller üzerine inşa edildiğinin en büyük kanıtıdır" dedi.

Cumhuriyet’in 101’inci yılı dolayısıyla vatandaşları etkinliğe davet eden Karaoğlu, “Bu yıl 101. yılını kutlayacağımız 29 Ekim’de her zaman ki gibi alanlarda olacağız. Cumhuriyetimizin sonsuza kadar laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti niteliğinde yaşatılacağını haykıracağız. Tüm vatandaşlarımızı ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diye haykırmaya davet ediyoruz. 29 Ekim’de saat 14’de Kayseri Form önünden başlayacak olan yürüyüşümüz, Türk bayraklarımızla, Atatürk posterlerimizle ve milli marşlarımızla Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtının önünde son bulacak. Ülkesini, vatanını, Türkiye Cumhuriyetini seven çoluk-çocuk, kadın-erkek, yaşlı-genç demeden tüm halkımızı ‘Yaşasın Cumhuriyet’ haykırışları içinde şanlı cumhuriyet yürüyüşüne davet ediyoruz” şeklinde konuştu.