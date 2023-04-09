Şanlıurfa selin yaralarını sarmaya çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’de selden etkilenen vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayarak sahur saatlerine kadar hanelerine giderek çeşitli yardım malzemelerini ulaştırıyor.

Şanlıurfa’yı vuran deprem felaketinin yaralarını sarmadan sel felaketi ile karşılaşan Şanlıurfa’da selin izleri siliniyor. Selden en çok etkilenen Süleymaniye, Karakoyunlu Mahallelerinde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Beyazgül sıkılmadık el, alınmadık gönül bırakmıyor. Gidilen evlerde Temel ihtiyaçlar, gıda, giysi yardımlarının yanı sıra nakdi yardımlar da ulaştırılıyor.

Gece saatlerinde kapıları çala vatandaşlar karşılarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibini görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Başkan Beyazgül vatandaşların yardım kolilerini vererek bir emriniz isteğiniz var mı diye soruyor.

Her türlü ihtiyaçlarının kapılarına kadar ulaştırıldığını ifade eden vatandaşlar Başkan Beyazgül’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek Allah sizleri başımızdan eksik etmesin duasında bulundu.