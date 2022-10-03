Kur’an-ı Kerim Kursuna katılan öğrenciler, kampanyanın sonucunda 20 bin 575 TL yardım parasını Yeşilyurt İlçe Müftü Vekili Fikret Akman’a makbuz karşılığında Genç Diyanet Yeşilyurt İlçe Gençlik Koordinatörü Fethi Polat ve Zöhre Ağırbaş ve gençler tarafından teslim edildi.

Selin büyük zarar verdiği Pakistan için "Pakistanlı Kardeşlerimiz İçin İyilik Vakti!" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destek olan genç kursiyerler örnek hareket sergiledi.

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