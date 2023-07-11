DÜZCE(İHA) –Düzce’yi etkisi altına alan yağışlarda zarar gören ve bu zararını resmi makamlarca belgeleyen esnafa KOSGEB aracılığıyla acil destek kredi imkanı sağlanacak.

Batı Karadeniz Bölgesini vuran yağış birçok ev ve iş yerinde hasara sebep oldu. Düzce’de özellikle Küçük Sanayi Sitesinde bulunan esnaf Melen Çayının taşması ile mağdur oldu.

Mağdur olan esnafa kredi desteği

Düzce’de yaşanan sel felaketinden etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan işletmelere Düzce İli Acil Destek Kredisi Programı dahilinde kredi imkanı sağlanacaktır. Bu çerçevede işletmelerin tutanak ve raporlarını eksiksiz düzenletmeleri önem arz ettiği bildirildi.