Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bitki üretim tesisi ile sosyal hizmet tesislerini ziyaret etti. Hıdırellez nedeniyle gül diken Kılıçdaroğlu, kadın ve çocuklar için dilek tutarken, “Güzel günler görelim” temennisinde bulundu.

Antalya’da bulunan Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisleri ile üretim seralarında incelemelerde bulundu. Selvi Kılıçdaroğlu ilk olarak İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Hurma’daki bitki üretim tesisini gezdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de eşlik ettiği ziyarette ilk olarak mevsimlik tohum atım bölümüne geçildi. Burada çalışan kadınlarla bir süre sohbet eden Selvi Kılıçdaroğlu, tohum atımı yaptı. Mevsimlik çiçeklerin üretildiği bölümde kadın işçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ardından çelikleme yöntemiyle bitki üretimini yerinde gördü.

Yıllık 50 milyon tasarruf

Tesiste 7 milyonu mevsimlik çiçek, geri kalanı çalı formunda bitki olmak üzere yılda 20 milyon üretim yapıldığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi üretimi sayesinde yıllık 50 milyon TL tasarruf sağladığını da belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu tohumdan dikime çiçek ve bitkilerin üretim evreleri hakkında Selvi Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

Hıdırellez için gül dikti

Çim yapımı hakkında da bilgi alan Selvi Kılıçdaroğlu daha sonra Hıdırellez için gülfidanı dikti. Kılıçdaroğlu, gülfidanı altına dilek bilekliği marteniçka bağlayarak “Güzel günler görelim. Baharın bereketi ülkemizin her yanını sarsın” temennisinde bulundu. Selvi Kılıçdaroğlu, ziyaret sonunda Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların ikram ettiği pişiden yedi. Kadınlar, Kılıçdaroğlu’na içinde kendi imalatları olan yöresel ürünlerin yer aldığı sepet hediye etti.

Barbaros çay bahçesini gezdi

Selvi Kılıçdaroğlu ardından Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesis olarak yenilediği Barbaros Aile Çay Bahçesi’ni gezdi. Kılıçdaroğlu, burada personel ve vatandaşlarla sohbet etti.

Miniklerle bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Yenigün Kreşi’ni de ziyaret eden Selvi Kılıçdaroğlu, miniklerle bir araya geldi. Sınıfları gezen Kılıçdaroğlu, öğrencilerle boyama yaptı. Kreş öğrencileri ziyarette mini bir gösteri sundu. Gösteriyi büyük bir keyifle izleyen Selvi Kılıçdaroğlu, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emekliler ve üreten kadınlarla buluştu

Selvi Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin İsmet İnönü Parkı içindeki Emekli Kahvesi’ni de ziyaret ederek, emeklilerle buluştu. Emeklilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından Emekli Kahvesi yanındaki Kadın Kooperatifleri Satış Alanı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kadın üreticilerle bir araya geldi. Kadın Kooperatiflerinin üretip satışa sunduğu ürünleri inceleyen Selvi Kılıçdaroğlu, kadın emeğinin önemine dikkat çekti.