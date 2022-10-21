CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavileri süren madencileri ziyaret etti. Tedavisi devam eden işçiler hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Bugün ziyaret ettiğimiz hastaların aramıza dönmelerini istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavileri süren madencileri ziyaret etti. Tedavisi devam eden işçiler hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Bugün ziyaret ettiğimiz hastaların aramıza dönmelerini istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi‘ne ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçileri hastanede ziyaret etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine gelen heyet, hastane yetkililerinden yaralılar hakkında bilgi aldı. Yaralı yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini ileten Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu, hastane çıkışında kısa bir açıklama yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu, “Bugün ziyaret ettiğimiz hastaların aramıza dönmelerini istiyoruz. Üzüldük tabi bu duruma. Üzüntümüz hala geçmedi. İnşallah tekrar yaşamayız” dedi.