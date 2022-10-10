Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sancak Mahallesinde 18. madde imar uygulamasını tamamladı ve hak sahiplerine tapularını dağıtmaya başladı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sancak Mahallesinde 18. madde imar uygulamasını tamamladı ve hak sahiplerine tapularını dağıtmaya başladı.

Selçuklu Belediyesi ilçeye değer katacak önemli bir imar uygulamasını da hayata geçirdi. Bu çerçevede Sancak Mahallesinde 1 milyon 970 bin 147 metrekare alanda 1572 maliki ilgilendiren 572 parselde İmar Kanununun 18. Madde imar uygulaması tamamladı. Yeni uygulama ile Veysel Karani Caddesinin doğusu ve Konya Hava Limanı’nın (Askeri Alanın) batısında kalan alanda konut alanlarının yanı sıra belediye hizmet alanları, sağlık tesisi alanları, eğitim alanları, pazar alanları ve parklar oluşturuldu. Selçuklu Belediyesi vatandaşlara yeni tapularını dağıtmaya başladı.

“Selçuklumuzu geleceğe hazırlıyoruz”

Selçuklu’nun Türkiye’nin en düzenli yapılaşmasına sahip ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu başarıda şehrin geleceğine yön veren, planlı gelişmesini öngören çalışmalar yapmamız büyük paya sahip. Bu bağlamda yeni imar uygulamalarıyla Selçuklumuzu geleceğe hazırlıyor sosyal alanlarıyla, park alanlarıyla, diğer kültürel alanlarla, bulunduğu bölgeye de değer katacak daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sancak Mahallemizde de imar uygulaması çalışmamızı tamamladık ve hak sahiplerine tapu dağıtımına başladık. Yeni imar planı Selçuklumuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.