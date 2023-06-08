Son 15 gündür şiddetli yağış ve sel baskınlarıyla mücadele eden Denizli’de, bu kez fırtına etkili oldu. Çatıları uçup ağaçları deviren fırtına, araçlara zarar verdi.

Son yılların en kurak kış mevsimini geçiren Denizli’de, Nisan ayı başından bu yana devam eden şiddetli yapışlar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son 15 gündür görülen şiddetli yağışların ardından sel ve su baskınlarıyla mücadele eden kentte, meteorolojinin günler öncesinden uyardığı fırtına ve şiddetli yağış öğleden sonra etkisini göstermeye başladı. Yaklaşık 15 dakika yağışla birlikte etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve araçlarda hasar oluştu.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 496 Sokakta bulunan Ömerağa İşhanı’nın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle yerinden söküldü. Çatıdan kopan parçalar, bitişikteki otoparkta park halinde bulunan iki aracın üzerine düştü. Düşen parçalar araçların tavanı ve camlarına zarar verdi. Maddi hasar oluşan araçlar, görevliler tarafından güvenli bir noktaya alındı.

Fırtına nedeniyle Saltak Mahallesi üzerinde bulunan bir ağaç ikiye bölündü, Atalar Mahallesi 962 Sokakta bulunan asırlık bir dut ağacı kökünden söküldü. Yolu tamamen kapatan dev ağaç, bir otomobile zarar verdi. Sokak hızlı bir şekilde güvenlik çemberine alınarak trafiğe kapatıldı.