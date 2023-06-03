Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yoğun yağışın ardından sel felaketinin vurduğu bölgelerde suların çekilmesiyle ortaya çıkan hasarların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı birçok mahalle, yoğun yağışın ardından sel sularına teslim oldu. Kuruyan dere yataklarından oluk oluk akan sular önüne ne geldiyse sürükledi. Özellikle ilçeye bağlı Çatören Mahallesi’nde büyük hasar oluşurken, 3 ev yıkıldı. Büyük tarım makineleri sel sularına kapılıp yüzlerce metre sürüklendi. Yıkılan evlerdeki eşyalar sel sularıyla birlikte mahallenin çeşitli yerlerine dağıldı. Sel sularının çekilmesiyle birlikte Çatören Mahallesi’nde oluşan hasar gün yüzüne çıktı. Mahallede bulunan tüm sokaklarda yollar parçalanırken, yıkılan ev ve ahırların enkazları mahalleliyi hayrete düşürdü. Bölgede su akışının engellenmesi için set kurma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

“Köyümüzde mevcut bulunan sokaklarımız ve su şebekelerimiz zarar gördü”

Çatören Mahallesi’nde yaşayan emekli öğretmen Osman Ünal, yaşanan sel felaketinin çok fazla maddi hasara neden olduğunu belirtirken, “2 Haziran Cuma günü saat 16.30 civarında köyümüzde şiddetli yağmurlar oluştu. Şiddetli yağmurlar oluşması ve ormanların köyümüze yakın olması nedeniyle biraz daha fazla yağmur aldı. Ormanlar da yağmuru taşıyamaz olduğu için ve köyümüz 2 dere ağzında bulunduğundan, şiddetli sel baskınları oluştu. Şiddetli sel baskınları sonucunda köyümüzde mevcut bulunan sokaklarımız ve su şebekelerimiz zarar gördü. Köyümüzde bulunan 2 hane sel sonucunda yıkıldı. Köyümüzde can kaybı yoktur ancak maddi hasar oldukça fazladır. Saat 18.00-19.00 civarında yetkililer geldi ve keşif yaptı. Akabinde halka uyarılarda bulundular. Daha sonra yapılan çalışmalarla yetkililer tarafından köyümüzün tekrar eski haline dönüştürüleceği söylendi. Oldukça fazla maddi zarar vardır. Köyümüzdeki ekili araziler oldukça zarar görmüştür. Hasar çok oldu” dedi.

“Mağduriyetimizin doğal afet olarak sayılmasını istiyoruz”

Çatören Mahalle Muhtarı Cengiz Gül ise yaptığı açıklamada mahallede bulunan tüm tarım arazilerinin, duvarların ve yolların hasar gördüğünü belirtti. Çatören Mahallesi’nin afet bölgesi olarak ilan edilmesini istediklerini belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Aşırı yağıştan dolayı mahallemizde kötü bir hadise yaşandı, sel oldu. Dün saat 16:30 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir 2 saat süren yağmur ve dolu sebebiyle afet yaşandı. Tüm mahalleye yakınlarda bulunan 2 dereden de su geldi. Mahallemde 2-3 tane ev ve ahır yıkıldı. Tarım arazilerimiz ve duvarlarımız zarar gördü, hiçbir şey kalmadı. Devlet büyüklerimizin yanımızda olduğunu biliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, valimiz, kaymakamımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımıza ben mahalle halkı ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Geceden beri ekipleriyle buradalar, Allah bin kere razı olsun. Mahalle muhtarı olarak devlet büyüklerimizden bu mağduriyetimizin doğal afet olarak sayılmasını istiyorum. İnşallah bizi mağdur etmeyecekler, bundan eminiz. Dün akşam tüm afet ekipleri, devlet su işleri, sayın kaymakamımız ve vekillerimiz buraya geldiler, hepsinden Allah razı olsun.”