Bartın’da yaşanan sel afetinde çevresindeki dere yataklarının taşması sonucu çok sayıda iş yerinin sular altında kaldığı Atılım Sanayi Sitesi’nde sürdürülen temizlik çalışmalarına iş makineleri ve arazözlerle destek veriliyor. Selle birlikte kullanılmaz hale gelen tonlarca malzeme ve ürün ise kamyonlarla şehir çöplüğüne taşınıyor.

Bartın’da yaşanan sel afetinde 200’den fazla iş yerinin sular altında kaldığı Atılım Sanayi Sitesi’nde temizlik çalışmaları devam ediyor. Çevresindeki dere yatağının taşması sonucu iş yerlerinin bir anda su altında kaldığı Atılım Sanayi Sitesi’nde 200 iş yerini su bastı. Sel afeti sırasında iş yerlerinde mahsur kalan ve çatılara çıkan 50’den fazla çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve iş makineleri ile kurtarıldı.

Suların çekilmesinin ardından sanayi sitesindeki ayakkabı atölyeleri, tekstil atölyeleri ve diğer iş yerlerinde temizlik çalışması başlatıldı.

İş makineleri ve arazözlerin de destek verdiği çalışmalar büyük bir hızla devam ederken, kullanılmaz hale gelen ürünler ise kamyonlarla şehir çöplüğüne taşınıyor.

Sanayi esnafından Necati Sandıkçı, “Dükkanlara 1 metre 1,5 metre su girdi. İnsanların emekleri zayi oldu. Makinalar, ekipmanlar, emtialar hepsi şu anda çöp durumda. Evet şu anda hummalı bir çalışma var. Herkes dükkanının temizlenmesi, çamurların ayıklanması, makinaların toparlanması, acaba kurtarabileceğimiz malzemeler var mı onların çalışmaları yapılıyor şu anda burada" dedi.

Ayakkabı üreticilerinden Alper Çağdaş da yaşadıkları selin büyük bir afet olduğunu söyleyerek, “Büyük bir afet yaşadık. Dükkanın tamamı sel altına girdi. Neredeyse 1,5 metrenin altında su yoktu. Tüm makinelerim, malzemelerim her şeyim çöp oldu. Hiçbir makinem neredeyse kullanılmayacak hale geldi. Yani daha bugün yeni yeni toparlamaya başladık. Temizlemeye başladık. Kolay olmuyor, belki günler belki bir aydan aşağı sürmeyecek. Üretim aksaklıkları yaşayacağız. Yanımda çalışma arkadaşlarım var onlarla neler yapacağız nasıl yapacağız biz de şu an bir şey bilmiyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Durum vahim. Yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sanayi sitesinde zarar tespit çalışmalarına da devam ediliyor.