SAMSUN (İHA) – Samsun’da 1 haftada 2 kez selin vurduğu sanayi esnafı, selde zarar gören malzemelerini ayırarak, dükkanını eski haline getirmeye çalışıyor.

1 hafta içinde 2 kez sele maruz kalan Gülsan Sanayi Sitesi ile Eski Sanayi Sitesi esnafı, sel sularının çekilmesinin ardından zarar-ziyan tespitine başladı. Önce su dolan dükkanlarını boşaltan esnaf, daha sonra da zarar gören ve kullanılamaz hale gelen mallarını dükkandan çıkardı. Az zarar gören ya da zarar görmeyen malları muhafaza eden esnaf, dükkanlarını sel öncesindeki haline getirmek için var gücüyle çalışıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de selden zarar gören dükkanların temizlenmesinde ve tahliye edilmesinde esnafa yardımcı oldu.

İkinci kez sele maruz kalan esnaf 25 yıllık esnaf Abdullak Özbey, “Bu selin zararı geçen seferkinden daha fazla oldu. Doğal afet olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanımıza geldiğimizde su yüzünden içeri giremedik. Sular tahliye edilince ancak girebildik. Suların çekilmesinin ardından kurtarabildiğimiz malzemeleri kurtarıyoruz, kurtaramadıklarımızı da ayırıyoruz. 1 hafta önceki selde de zarar olmuştu ama bu kadar bizi etkilememişti” dedi.

Dükkanları zarar gören diğer esnaf da bu selin yıkıcı etkisinin 1 hafta önceki selden daha çok olduğunu, zarar gören malları ayırıp, sağlam mallarla ticaret yapmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Sanayinin dünkü ve bugünkü hali havadan görüntülendi

Selin vurduğu Gülsan Sanayi Sitesi’nin dünkü ve bugünkü hali havadan dron ile görüntülendi. Dün sel sularının etkisiyle gölü andıran sanayi sitesi, suların tahliyesinden sonra bugün tekrar eski görünümüne kavuştu.