Giresun’da yaşanan sel afetinde Piraziz ve Bulancak ilçelerinde dere yataklarının taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Bölgede suların çekilmesinin ardından temizlik çalışmaları başlarken iş yerlerinde oluşan büyük hasar da gözler önüne serildi.

Giresun’da kuvvetli sağanak yağışlar sonrası yaşanan sel afetinin ardından su basan iş yerleri ve evlerde temizlik çalışmaları başladı. Sel afeti sırasında mahsur kalan ve AFAD, AKUT ekipleri tarafından 39 kişinin kurtarıldığı Piraziz ilçesinde suların çekilmesiyle beraber oluşan zararda gözler önüne serildi.

Piraziz ilçesinde Abdal Deresi’nin taşması sonucu sular altında kalan Eren mahallesinde bir tarafta ev ve işyerleri temizlenirken diğer tarafta cadde ve sokaklar ise Belediye, İl Özel İdaresi iş makineleriyle temizlenmeye başlandı. DSİ ise, taşkına neden olan Abdal Deresinde tahkimat ve dere debisinin genişletilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı vatandaşlarında taşarak sel afetine neden olan dere kenarında çamaşırlarını temizlemeye çalışması da dikkat çekti.

Bir anda iş yerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan esnaf, “Burayı bir anda terk etmek zorunda kaldık. 15 dakika daha burada kalsaydık mahsur kalacaktık. Bazı arkadaşlarımız burada mahsur kaldı. Abdal Deresinden taşan su ilçe merkezine doğru yükselmeye başlayınca yapacak bir şeyimiz kalmadı. Malımızı bırakıp canımızın derdine düştük. Terk etmeyim de ne yapacaktık. Uzaktan işyerimize su basmasını izlemek zorunda kaldık. Bugün de işyerimizde temizlik çalışmaları yaparak sağlam kalan mallarımızı temizlemeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdiler.