Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde pandemi ve yaşanan sel felaketinden dolayı 4 yıldır gerçekleştirilemeyen 131 yıllık “bayram pilavı geleneği", bu yıl yeniden yaşatıldı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde pandemi ve 2021 yılında yaşanan sel felaketinden dolayı 131 yıldır geleneksel hale getirilerek her yıl yapılan “bayram pilavı” geleneği 4 yıldır yapılamamıştı. Pandeminin bitmesi ve selin yaralarının sarılmasının ardından Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bu yıl ilçe meydanına kurulan dev kazanlarda, binlerce kişiye etli pilav ikram edildi. İlçede Kurban ve Ramazan bayramlarının 3. günü düzenlenen "bayram pilavı" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe meydanına kurulan dev kazanların önünde oluşan uzun kuyruklarda vatandaşlar da birbirleriyle bayramlaştı.

Bu yıl 131’incisi düzenlenen etkinlikte belediye ekiplerince bin kilogram pirinç ve 700 kilogram et kullanılarak yapılan 121 kazan etli pilav, binlerce kişiye ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, vatandaşların bayramını kutlayarak bu geleneğin 131 yıl önce insanları bir araya getirmek için başlatıldığını ve kendilerinin de bu geleneği devam ettirdiklerini söyledi. Yapılan duanın ardından Başkan Yanık, pilav kazanlarının başına geçerek vatandaşlara etli pilav dağıttı.