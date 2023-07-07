Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede çalışma başlatıldı.

Aşırı yağış sonrası Akçaova’dan Sarıköy Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yol dağlardan gelen yağmur sularının birleşmesi ile sele dönüşmüş ve Akçaova’da 4 büyükbaş hayvanın sel sularına kapılırken Hasan Çoban’a ait traktör de sel sularında sürüklenerek kullanılmaz hale gelmişti.

Yaşanan sel felaketinin ardından siyasiler ve kurumlar Akçova’da çalışmalara başladı. Bölgede inceleme yapan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “İklim değişti. Küresel ısınma var ve doğa ile mücadele etmek çok zor” diyerek Akçova’da yaşananların doğa olayından ziyade yanlış politikalardan kaynaklandığını ileri sürdü. Pınarlar deresinin dere ıslahının yapılması gerektiğini kaydeden Karakoz, “Sel ile birlikte dağdan gelen tomrukların dere yatakları ile köprü geçişlerini tıkadığı için sel yaşanmış. Sele dönüşen yağmur suları traktörü parçalayıp hayvanların telef olmasına neden olmuş” diyerek sel felaketlerinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.