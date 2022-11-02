Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 11 Ağustos 2021 tarihinde selin felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerinde 3 kemer köprünün kaba inşaatının tamamlandığını, 6 bin 200 metre betonarme duvar yapıldığını söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 11 Ağustos 2021 tarihinde selin felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerinde 3 kemer köprünün kaba inşaatının tamamlandığını, 6 bin 200 metre betonarme duvar yapıldığını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akca, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade ederek, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade eti.

Akca, yaptığı açıklamada, “Bozkurt Ezine Çayı işi çerçevesinde bugüne kadar 3 adet kemer köprünün kaba inşaatları tamamlanmış, 1 adet kemer köprüde ise beton imalatları devam ediyor. 9 bin 860 metre betonarme duvar imalatının 6 bin 200 metre tamamlanmış, 2 adet çelik yaya köprüsünde çalışmalar devam ediyor. Üst havza tedbirleri çerçevesinde ise 1 adet geçirgen tersip bendi, 2 adet klasik tersip bendi ve 2 adet sel tırmığı imalatları tamamlanmış ve 2 adet klasik tersip bendinde ise çalışmaların devam etmektedir. Kalan imalatlar en kısa sürede tamamlanacaktır” ifadelerine yer verdi.