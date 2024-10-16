Batı Karadeniz’de 2021 yılında yaşanan selden etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde inşa edilen kütüphane, dualarla hizmete açıldı.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinden en ağır hasarı alan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yüzlerce ev ve iş yeri zarar görmüş, 72 vatandaş hayatını kaybetmişti. Başlatılan çalışmalarla ilçedeki yaralar sarıldı. Yeni evlerin, iş yerinin, kurum binaları ve sanayi sitesinin yapıldığı ilçede, Türk Eczacıları Birliği tarafından da kütüphane inşa edildi. 100 kişi kapasiteli kütüphane düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kütüphanenin inşa edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurum ve kuruluşları Bozkurt’u eski günlerine taşımak için gayret gösterdiler. Bugün gururla ifade edebiliriz ki bu yüzde 99 oranında başarıldı. Konutlar, meskenler iş yerleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Milletimiz Türkiye’nin her yerinden büyük bir yardım seferberliği başlattı. İnsanlarımız buraya atkıda bulunmak için adeta yarıştı. Bu yardım seferberliğine katılanlardan en önemlilerinden biri de Türk Eczacıları Birliği oldu. Burada süreç boyunca ilaç yardımında bulundular” dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ise Türk Eczacıları Birliği’nin her zaman yanlarında olduğunu kaydederek, “Ülkemizin her köşesinden buraya yardım ve destek için akın ettiler. Millet ve devlet tek vücut oldu. Bu iradeyi belki dünyanın hiçbir yerinde görmek mümkün değil. Sel sürecinde ulaşamayacağımız ürünlerde vardı. 44 gün boyunca burada eczacılar birliği hizmet verdi. Türkiye’nin farklı illerinde ilaçlar gönderildi. Bizim için bu çok değerliydi” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, “Olağanüstü toplumsal olaylarda, sel, deprem gibi vatandaşlarımızın ilaca ve sağlığa erişimde sorun yaşadığı bütün felaketlerde halkımızın yardımına koşmayı görev bilen bir mesleğin mensuplarıyız. Ezine Çayı’nın taşması sonucunda çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, evlerin su altında kaldığı ve alt yapının kullanılamaz hale geldiği felaket sonrasında, Birliğimizin koordinasyonu ve Kastamonu Bölge Eczacı Odamızın organizasyonu ile gezici tır eczanemizde gönüllü meslektaşlarımız 44 gün boyunca 20 bin vatandaşımıza ücretsiz ilaç eczacılık hizmeti ve medikal ürün desteği verdi. Verdiğimiz bu desteklerle Bozkurt’un yaralarını bir nebze de olsa sarmaya yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi 43. Genel Kurulumuzda aldığımız karar gereğince bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğu içerisindeyiz. Özellikle buradaki çocuklarımıza, gençlerimize ve Bozkurt halkına söz verdiğimiz gibi yepyeni bir halk kütüphanesini kullanıma sunmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrasında kütüphanenin kurdelesi kesildi. Açılış törenin ardından Vali Meftun Dallı ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.