Düzce’de geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel ve su taşkınlarının vurduğu Esmahanım ve Uğurlu köylerinde yapılan çalışmaları Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can yerinde inceleyerek denetledi.

Sel felaketinin yaşandığı Esmahanım ve Uğurlu köyünde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında yenileme çalışmalarını tamamlarken, dere yataklarında da ıslah çalışmalarını Devlet Su İşleri ekipleri gerçekleştiriyor. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, bu çerçevede bölgede devam eden çalışmaları inceledi. Köylerde yapılan incelemelerin ardından Uğurlu’da bulunan Bezirgan köprüsünün yapım çalışmalarını inceleyen Kaymakam Mustafa Can, yetkililerden de bilgiler aldı.