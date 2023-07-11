Bartın’da yaşanan sel afetinde Atılım Sanayi Sitesi çevresindeki dere yataklarının taşması sonucu çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. Bölgede suların çekilmesinin ardından temizlik çalışmaları başlarken iş yerlerinde oluşan büyük hasar da gözler önüne serildi.

Bartın’da kuvvetli sağanak yağışlar sonrası yaşanan sel afetinin ardından su basan iş yerleri ve evlerde temizlik çalışmaları başladı. Sel afeti sırasında mahsur kalan ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle 50’den fazla kişinin kurtarıldığı Atılım Sanayi Sitesinde suların çekilmesiyle beraber oluşan zararda gözler önüne serildi.

Atılım Sanayi Sitesindeki ayakkabı atölyeleri, tekstil atölyeleri ve birçok iş yerinde çalışanlar ve iş yeri sahiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Sanayi sitesinde yer alan ve 60 kişinin çalıştığı ayakkabı atölyesinin sahibi Hasan Genç, “Sel günü öğleye kadar normaldi. Sağanak yağış vardı. Öğleden sonra şiddetini artırınca sanayi sitesinin yakınındaki dere yatağı var ırmağa akan. Orası yoğun yağışı kaldıramayınca taştı. Bir anda 15 dakika içerisinde, saat 3 ile 5 arasında burayı sular altına aldı komple. İş yerimizde 1 metre 60 cm seviyelerinde su girdi. Gördüğünüz gibi her şey yıkık dökük perişan vaziyette. Zararımızı net tespit edemedik ama 5 ila 10 milyon arasında bir rakam” dedi.

Sel günü yaşadıklarını da anlatan Genç, “Burayı bir anda terk etmek zorunda kaldık. 15 dakika daha burada kalsaydık mahsur kalacaktık. Bazı arkadaşlarımız burada mahsur kaldı. Onları helikopterle kurtardılar yaklaşık 50 kişi. Yapılabilecek bir şey yoktu yani o an için bir anda artık hiçbir şeyi gözümüz görmedi" şeklinde konuştu.