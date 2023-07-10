Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor. İlçenin en çok zarar gören Karşıyaka Mahallesi’nde temizlik çalışmaları sürüyor.

Devrek’e bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde sel sularının çekilmesinin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlanıldı. Bölgeye iş makineleri ve kamyonlar sevk edildi. Sel sularının getirdiği odun ve moloz yığınları iş yerleri ve caddeleri doldurdu. Altyapının büyük hasar gördüğü mahallede selle birlikte sürüklenen araçlarda da maddi hasar oluştu.

Bazı apartmanların giriş katları su ve balçıkla doldu. Evlerde, bodrum katları ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları başlatıldı.