DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen sel sebebi ile evleri su altında kalanlarda temizlik çalışmalarına İl Özel idaresi ekipleri desteklerini sürdürüyor.

Düzce İl Özel idaresi Düzce’de meydana gelen sel ve su taşkınları sebebi ile yüzlerce eve su girdi. Bütün ekipler bölgelere giderek vatandaşlara destek verirken, Düzce İl özel idaresi ekipleri de bölgeye gitti. Su baskınından etkilenen ev ve yollarda araç ve personel desteği ile su çekme ve temizlik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler bugün itibari ile çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.