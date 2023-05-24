Selimiye Camii ve Mimar Sinan’ın heykelinin gölgesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Edirne’nin bademli kurabiyesi tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Selimiye Camii gölgesinde Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinden bademli kurabiye önce yoğruldu sonra ise ikram edildi.

Kokusu ve tadı Osmanlı saray mutfağında bir lezzet olan kavala kurabiyesini Selimiye Camii meydanında ikram etmenin büyük mutluluk olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Osmanlı Saray mutfağının en iyi lezzetiyle, güzel kokusuyla ve tadıyla öne çıkan bademli kurabiyeyi tanıtmaya ve anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Osmanlı Saray mutfağının en güzel lezzetlerinden"

Osmanlı saraylarından gelen bir lezzeti Selimiye Camii meydanında ikram etmenin büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Osmanlı Saray mutfağının en güzel lezzetlerinden, güzel kokusuyla ve tadıyla öne çıkan bademli kurabiyeyi tanıtmaya ve anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

“Kendi yaptığım kurabiyeleri seviyorum”

Bademli kurabiyeleri hazırlarken kurabiyelere kendi sevgisini kattığını belirten tatlı ustası Muhammet Çetintaş, “Kendi yaptığım kurabiyeleri seviyorum, çünkü sevgimi katıyorum” ifadelerini kullandı.

“Osmanlı mutfağından Edirne sofralarına”

Kurabiyeli bademin Trakya coğrafyasının bir parçası olduğunu ifade eden üretici Pınar Karaca, “Kavala Osmanlı sancağı olan bir yerdi. Oradan nesilden nesille geçerek bademli kurabiye Osmanlı döneminde saray mutfağının bir öğesidir. Türk ustaları tarafından hazırlanan özel bir lezzet oldu. Bugün iki şekilde ikram yapılıyor. Bir tanesi ay şeklinde iken diğeri ise kare olarak imal ve ikram ediliyor“ diye konuştu.