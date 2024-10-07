Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Selimiye Kızılköy mevkiinde yol rehabilite çalışmasına devam ediyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü de devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Selimiye Kızılköy mevkiinde devam eden çalışmaları Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Özgür Han’dan bilgi alan Belediye Başkanı Ünlü, işçilere kolaylıklar diledi. Kızılköy’de yapılan yol çalışmasının ardından alt yapı düzenlemesinin yapılacağını ifade eden Ünlü, ardından asfalt serimi yapılacağını söyledi.

Tüm ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Fen İşleri ekiplerimiz bozulan yolların onarımı ve yeni yol yapım çalışmaları için var gücüyle çalışıyor. Vatandaşlarımıza en güvenli ve rahat ulaşımını sağlama noktasında tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Ulaşım başta olmak üzere, hemşehrilerimizin konforlarını artırmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Marmaris Belediyesi olarak, Selimiye Mahallemizin yol çalışmalarında üzerimize düşeni yapıyor, halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Birlikte daha güzel ve erişilebilir bir Marmaris için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.