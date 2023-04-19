Edirneliler Ramazan’ın son teravih namazını kılmak için başta Selimiye ve Eski Camii olmak üzere şehirdeki camileri doldurdu.

Edirne’de vatandaşlar, Ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Restorasyon çalışmaları süren Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye Camii’nin ibadete açık olan bölümünde dini görevlerini yerine getirmek için akın eden vatandaşlar, ramazanın son teravih namazında saf tuttu. Vatandaşlar, bu yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayarak ellerini semaya açıp dualar etti.

Son teravih namazını kılan vatandaşlar, cami müezzinlerince seslendirilen İlahiler eşliğinde 11 ayın sultanı Ramazan’a elveda etti.

"Çok duygulandık ve ağladık"

Mübarek Ramazan ayının son teravih namazını kılmak için Selimiye Camisi’ne gelen vatandaşlardan Ayşe Eger, “Selimiye’de namaz kılmak o kadar farklı ve güzel bir duygu ki kelimelerle anlatamam, çok duygulandık ve ağladık. Özelikle ben bu gece burada teravih namazımı sonlandırmak istiyorum. Buranın atmosferi o kadar güzel ki mutluluğumu anlatmam mümkün değil” dedi.

“Selimiye’de namaz kılmak çok güzel bir duygu”

Edirne’de üniversite öğrencisi olarak öğrenim gören Agit Ersen, Selimiye’nin restorasyonda olmasına rağmen son teravih namazını kıldığını ifade ederek, “Burada namazımızı kılmak bize bugün nasip oldu. Bir dahaki teravih namazında tekrardan buluşmak üzere inşallah. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Selimiye’de namaz kılmak çok güzel bir duygu. Namaza son 10 dakika kalmasına rağmen koştura koştura yetiştim” şeklinde konuştu.

"Koca Mimar Sinan’ın son eseri Selimiye’de namaz kılmak çok güzel"

Selimiye Camisi’nin emekli müezzini Yusuf Karabıyık, 56 yıl boyunca sürekli camide olduğunu belirterek, “Buradaki kılınan teravihler bir başkadır. Çünkü bu mübarek cami Koca Mimar Sinan’ın son eseri şahane bir olay olduğundan dolayı çok güzel. Ayrıca bu caminin manevi bir özelliği vardır ki mübarek Peygamber Efendimizin işareti ile Edirne’ye yapılmıştır. Ramazan gecesinin son teravihinde bütün alemi İslam’a yüce Mevla’dan iki Cihan saadeti dilerim. Nice nesiller kıyamete kadar Ramazanlarda Selimiye’de ibadet etsinler inşallah” ifadelerini kullandı.