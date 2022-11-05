Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi yapılar gözden kayboldu.

Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi yapılar gözden kayboldu.

Edirne’de sabahın erken saatlerinde etkili olan sis ile birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler gözden kayboldu.

Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yollarda önlem alıp, güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sisli havayla birlikte soğuk havalarında geldiğini söyleyen, vatandaşlardan Doğukan Şengül, Edirne’nin her yerinde görünen Selimiye Camisi’nin sis nedeniyle kaybolduğunu söyledi.

Bir diğer vatandaş Müjdat Özsöker ise, sabah güne sis ile uyandıklarını ve yoğun sis sebebiyle Selimiye’deki restorasyon çalışmalarının gözükmediğini belirtti.