Marmaris Belediyesi tarafından verilen iftar yemeklerine dün gece Selimiye Mahallesi ev sahipliği yaptı.

Marmaris Belediyesi mahalle yaşayanlarını iftar yemeklerinde buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Selimiye Mahallesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen yemeğe çok sayıda vatandaş katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gönül sofrasına katılan vatandaşlarla bol bol sohbet ederken, çocuklarla da fotoğraf çektirdi. CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Selimiye Mahallesi muhtarı Ahmet Coşkun da iftar davetine katıldı. İftar saatine yaklaşırken görevliler tarafından yemekleri tek tek masalara dağıtılan vatandaşlar hep birlikte dualar ederek oruçlarını açtı. İftar sofraları Hisarönü, Turunç, Yeşilbelde ve Taşlıca ile devam edecek.