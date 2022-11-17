Mimar Sinan’ın ustalık eseri Edirne’deki Selimiye Camii’nde hummalı restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Edirne’deki Selimiye Camii’nde hummalı restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde ibadete ve ziyarete açık olan Selimiye Camii’ndeki restorasyon çalışmalarının yaklaşık 40 ay süreceği öngörülüyor.

Aylardır süren hummalı çalışmalar çerçevesinde, caminin kalem işleri aslına uygun şekilde restore edildi. Minarelere kurulan iskelelerde işçiler, restorasyon çalışmalarını tarihi yapının aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor. Kubbeler, minareler, kapılar, kalem işçiliği gibi birçok alanda çalışmalar devam ediyor. İhtişamıyla ziyaretçilerin beğenisini toplayan ve şehre giriş yapıldığında her taraftan görülen Selimiye Camii, restorasyonunun tamamlanmasıyla en az 100 yıl daha, sağlam şekilde ziyaretçilere kendisini gösterecek.

İskeleye çıkan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulundu.