Tüm Türkiye’den olduğu gibi Konya’nın Beyşehir ilçesinde de depremzedelere yardım toplanıyor.

Tüm Türkiye’den olduğu gibi Konya’nın Beyşehir ilçesinde de depremzedelere yardım toplanıyor.

Toplanan yardım malzemeleri deprem bölgelerindeki depremzedelere ulaştırılıyor. Beyşehir’de bir erkek çocuğunun kalp figürü çizerek depremzedelere gönderdiği not, görenleri hüzünlendirdi. Anıt meydanındaki yardım toplama çadırında bulunan görevliler yardım malzemeleri arasında iliştirilen bir notla karşılaştı. Yazıyı okuyan görevlileri hüzünlendiren notta; kalp figürü ile birlikte “Merhaba benim adım Selimhan. Çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Sizi çok seviyoruz” içeriği yer aldı.

Sosyal medyada da paylaşılan Selimhan’ın notu gören herkesi duygulandırdı ve çok sayıda beğeni aldı.