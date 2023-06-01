Selim’de çiftçiler yağlık ayçiçeği ekimine başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Kars’ın Selim ilçesinde önceki yıllarda hayata geçirilen "Sarı Altın Kars Tarlalarında Yaygınlaşıyor Projesi” ve "Sertifikalı Buğday Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Yukarı Kotanlı köyünde yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı.

Selim kaymakamı Mubin Demirkıran ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, Yukarı Kotanlı köyüne gelerek sertifikalı buğday ekilen tarlalarda bir takım incelemelerde bulundu. Üreticilerle de bir araya gelen Kaymakam Demirkıran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ödül ve Ziraat Mühendislerinden ekimi yapılan tarlarla ilgili bilgi aldı.

Üreticilere ekilen mahsullerin bereketli olması dileklerinde bulunan Demirkıran, bölgeden ayrılarak kaymakamlığa geçti.