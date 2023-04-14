Selim’de KÖYDES Meclis Toplantısı düzenlendi.

Kars’ın Selim ilçesinde Kaymakam Mubin Demirkıran başkanlığında 2023 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda geçmiş yılların yatırımları ve yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi. Kaymakam Demirkıran, daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi.

Toplantıda ayrıca 2023 yılı yatırımlarıyla ilgili kurumlarım amirleri katılımcıları bilgilendirdi.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte hazırlanan program doğrultusunda çalışmalara başlanacak.