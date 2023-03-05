Selim’de depremzedeler için at yarışı ve cirit müsabakası düzenlendi. Organizasyonda elde edilen gelirler afetzedelere gönderilecek.

Selim’de depremzedeler için at yarışı ve cirit müsabakası düzenlendi. Organizasyonda elde edilen gelirler afetzedelere gönderilecek.

Selim Kaymakamlığı ve Selim Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen at yarışı ve atlı cirit müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarış ve cirit nefesleri kesti.

Düzenlenen at yarışı ve cirit müsabakalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, “Biz Selim olarak, atlı spor kulüplerimiz, AFAD ve kaymakamlığımızın koordinasyonunda depremzedelerimize yardım amaçlı böyle bir organizasyon düzenlemiş olduk. Bugün de onun bir örneğini yaşıyoruz. Bize böyle bir talep geldi. Buradan gelecek yardımları AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelere vermek istiyoruz. Biz de hem bizim katkılarımız olsun, hem vatandaşın katkıları olsun güzel bir organizasyon ortaya çıktı” dedi.

At yarışlarıyla başlayan ve cirit müsabakasıyla sona eren organizasyon vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Organizasyondan elde edilen gelirler ise AFAD aracılığıyla afet bölgesine gönderilecek.

Öte yandan, düzenlenen at yarışlarında Ramazan Cantepe Turbo adlı atıyla 1’inci, Yakup Bozkurt Sercan isimli atıyla 2’nci ve Erkan Aslan Bulut isimli atıyla 3’üncü oldu.