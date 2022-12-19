Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Selim-Göle yolunun kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Ekipler tarafından karayoluna, üzerinde "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" levhası konuldu.

Kars’ın Selim ilçesi ile Ardahan’ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapatıldı.

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