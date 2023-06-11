Selim Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün filosuna tam donanımlı itfaiye aracı kazandırıldı.

Kars’ın Selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun, belediye araç filosuna yeni tam donanımlı bir itfaiye kattı. İlçede uzun zamandan beri ihtiyaç duyulan itfaiye aracı gerekli durumlarda Kars geneline de hizmet verecek.

Yeni itfaiye aracının hayırlı olması dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Coşkun Altun, “İtfaye aracımızın tüm üst ekipman yapımını üstelenen kıymetli hemşehrimiz Genel Müdürümüz Hasan Yücel’e ilçem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öte yandan Selim Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü filosuna katılan itfaiye aracı son teknolojik ekipmanlarla donatıldı.