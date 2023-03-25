Havaların ısınmasıyla birlikte Selim Belediye Başkanlığı’nca yol yapım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Kış mevsiminin ardından başlatılan çalışmalarla, bozulan kaldırım ve yollar tek tek elden geçiriliyor. Belediye Başkanı Coşkun Altun’un talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol ve kaldırım onarım ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Selim Belediye Başkanlığı’nca ilçe genelinde çalışma başlattıklarını ifade eden AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, “Uzun ve soğuk bir kış geçirdik. Bazı cadde ve kaldırımlarda bozulmalar oldu. Biz belediye olarak oluşturduğumuz ekiplerle çalışmalara başladık. Bozulan ve yol ve kaldırımların onarımını yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza hizmetlerin en iyisini sunmak, bunun için çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırımların onarımını yaparken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise başta park ve bahçeler olmak üzere ilçe genelinde bahar temizliği yapıyor. Yapılan çalışmalarla ilçe merkezi pırıl pırıl oluyor.