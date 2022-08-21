Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Selfie Park Antalya’da eğlence dolu saatler yaşadı.

Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Selfie Park Antalya’da eğlence dolu saatler yaşadı.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, yaz aylarında da çalışmalarına devam ediyor. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, bu hafta Fener Mahallesi’nde bulunan Antalya’nın tek, Avrupa’nın en büyük selfie müzesi Selfie Park’ta eğlendi.

Selfie Park’ın birbirinden renkli ve farklı odalarında geçen çocuklar, cep telefonu kameralarına bol bol poz verdi. Etkinliğe oğlu Furkan Altun’la birlikte katılan Fatma Altun, “Böyle bir etkinlik düzenlendiği için Muratpaşa Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi. Bu tip etkinliklerle oğlunun sosyalleştiğini ve daha özgüvenli hale geldiğini aktaran Altun, “Dahası çok mutlu oluyor ve o mutlu oldukça biz daha da mutlu oluyoruz” diye konuştu.