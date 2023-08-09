Manisa’nın Selendi İlçe Devlet Hastanesine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak atanan Op. Dr. Deniz Akın Gökbel göreve başlamasının ardından hasta kabulüne başladı. Atanan uzman doktor sayesinde uzun zamandır başka ilçelere giden hastalar da kendi ilçelerinde tedavi olma imkanı bulmuş oldu.

Selendi Devlet Hastanesinde 1991 yılında Adana da dünyaya gelen Op. Dr. Deniz Akın Gökbel, ilk, orta ve liseyi Adana’da bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2016 yılında mezun olduktan sonra 2017 yılında Gaziantep İslahiye’de göreve başladı. Suriye kampında çalıştıktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Uzmanlık eğitimini tamamlayarak mecburi hizmet dahilinde Selendi ilçesine atandı.

Uzman Doktor Deniz Akın Gökbel hasta kabulüne başladı. Evli ve iki çocuk annesi olan Gökbel, "Selendi’ye atanıp göreve başladığım için çok mutluyum. İnsanları da sıcakkanlı ve saygılı. İmkanlarımız dahilinde faydalı olmaya çalışacağız. İnşallah idaremizle ve tüm personelimizle tüm vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz" dedi.