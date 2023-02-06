Manisa’nın Selendi ilçesinde vatandaşlar, kaymakamlık aracılığı ile başlatılan yardım kampanyasında depremzedeler için seferber oldu.

Manisa’nın Selendi ilçesinde vatandaşlar, kaymakamlık aracılığı ile başlatılan yardım kampanyasında depremzedeler için seferber oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına Selendililer akın etti. Selendi Kapalı Spor Salonu’nda görevliler tarafından teslim alınan nakit para, giyim malzemeleri, ayakkabı, bot, mont, battaniye, çocuk giyim malzemeleri, gıda ürünleri, yorgan, eldiven, şapka, bere gibi malzemeler bölgeye gönderilecek. Kampanyaya katkıda bulunan Selendili vatandaşlar, günün birlik olma zamanı olduğunu belirttiler.