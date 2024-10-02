Uşak Kızılay Kan Merkezi tarafından Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 60 ünite kan toplandı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Uşak Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. 18-65 yaş arasındaki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bağışta vatandaşlara test yapıldıktan sonra kanları toplandı. Gönüllüler kan vermenin yanında sağlık kontrolünden de geçmiş oldu.

Gün boyu süren çalışmada toplam 60 ünite kan toplandığı açıklandı. Selendi halkının duyarlılığından mutlu olduklarını ifade eden Kızılay Uşak Kan Merkezi’nden Dr. Murat Tokcan, "Ülkemiz genelinde özellikle kanamalı acil hastalar için toplanan kan bağışına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu bizleri çok memnun ediyor. Kan acil ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaç. Kan ver hediyen hayat olsun. Kan bağışlarını bundan sonra da periyodik olarak 3 ay arayla kabul edeceğiz. Bugün bağışçılarımızdan 60 ünite kan aldık." dedi.