Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesinde vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Jandarma Er Kemal Davulcu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Akif Karabulut’u, şehadetlerinin yıl dönümü dolayısıyla mevlit ve pilav hayrıyla andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile düzenlediği anma ve hayır programına Selendi ilçesiyle devam etti. Şehadetlerinin yıl dönümü olan kahramanlar Jandarma Er Kemal Davulcu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Akif Karabulut için anma programı düzenlendi.

Programa Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Tok, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıca Mahallesi Muhtarı Bünyamin Demir, MHP Selendi İlçe Başkanı ve Çortak Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut, Selendi Ziraat Odası Başkanı ve Rahmanlar Mahalle Muhtarı Servet Akyıldız, Süt Birliği Başkanı Muhammet Hadi Dilek, Selendi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Filik, Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Ramazan Gürcan, Selendi Belediye Meclis Üyeleri Şaban Yılmaz, Hüsamettin Çan, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin ruhuna ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailesine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitleri rahmetle andı.