Manisa’nın Selendi ilçesinden deprem bölgesine giden gönüllüler, kurulan aşevinde çıkan sıcak yemeği depremzede ve görevlilere ulaştırıyor.

Manisa’nın Selendi ilçesinden deprem bölgesine giden gönüllüler, kurulan aşevinde çıkan sıcak yemeği depremzede ve görevlilere ulaştırıyor.

Selendi Kaymakamlığı ve Selendi Belediyesi, deprem bölgesi Adıyaman’da çadır içerisinde aşevi kurulumu yaptı. İlçeden bölgeye giden gönüllü aşçılar ve vatandaşlar, depremzedelerin sıcak çorba ve yemek ihtiyacını karşılamaya başladı. Selendi sofralarının vazgeçilmezi olan tarhana çorbası başta olmak üzere sıcak yemek ve Selendili kadınlar tarafından köy fırınlarında yapılan ekşi mayalı köy ekmeği, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte depremzede ve görevlilere dağıtılıyor.

Depremden dolayı çok üzgün olduklarını ve ellerinden geleni yapmak için deprem bölgesine geldiklerini ifade eden gönüllüler, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.