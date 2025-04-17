Manisa’nın Selendi ilçesinde öğrenciler tarafından organize edilen "Ah Şu Gençler" adlı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Manisa Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından organize edilen Okulun Tiyatro Topluluğunun oynadığı, Turgut Özakman’ın kaleme aldığı, Oğuz Öazalay’ın uyarladığı "Ah Şu Gençler" oyunu büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saat süren tiyatro oyununda güncel olan gençlerin yaşanmışlarının konu aldığı tiyatro oyunu zaman zaman güldürü biçiminde yapıldı. Okulun öğrencileri, Ali Nazlım Dilek, Sıla Ekici, Sıla Koşar, Halil Şahinkaya, Mehmet şimşek, Mert Dirik, Hanife Mutlu, Cennet çelik, Mehmet Ay, Şerife Şentürk, Durdu nur Zeybek, Elif Nur Mutlu, Rana Aydın, Firdevs Bayram, Ayşegül Cımık, Meryem Korkmaz, Emirhan Rıza Akyüz, Yiğit Dönmez ve Tahsin eren şentürk’ün oyuncu olarak oynadığı tiyatro oyununu Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Selendi ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, Okul Müdürleri, Öğrenciler ile vatandaşlar izledi.