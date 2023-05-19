Manisa’nın Selendi ilçesinde organize edilen kampanyada toplanan yardım malzemeleri Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük bir yıkım yaşayan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle bugüne kadar birçok kez yardım ve destek malzemesi gönderen Manisa’nın Selendi ilçesinde yardım kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor.

Selendi Süt Üreticileri Birliğinin öncülüğünde, Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen, Selendili süt üreticileri, Selendi Muhtarlar Derneği ve Fatih Ortaokulu öğrenci ve personelinden toplanan bağışlarla oluşturulan gıda paketleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki depremzede vatandaşlara gönderilmek üzere yola çıktı.

Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammed Hadi Dilek, "Üreticilerimizin desteği, muhtarlar derneği başkanlığımızın desteği, okul personellerinin desteği ile hazırladığımız gıda kolilerini depremzede kardeşlerimize ulaşması için aracımızı hazırlayıp gönderdik. Rabbim bir daha böyle acı bir olay yaşatmasın" diyerek destekte bulunanlara teşekkür etti.